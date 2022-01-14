Van Büyükşeheir Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi dünden bu yana devam eden etkili kar yağışıyla birlikte başlatmış olduğu karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Van’da dün başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte harekete geçen büyükşehir belediyesi, 250 araç ve 650 personelle yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürütüyor. Büyükşehire bağlı ekipler, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan planlama doğrultusunda şehir merkezindeki tüm ana arterlerde gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaparak, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun bir mesai harcandı.

Çift vardiya halinde görev yapan ekipler, yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik çalışmasını hızlandırırken, ana caddelerdeki kar temizleme çalışmasına ise büyükşehir belediyesi envanterinde bulunan kar toplama aracı (Amkodor) katıldı.

Muhtemel olumsuzluklara karşı önceden önlemlerini alan karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçerken, yolu ulaşıma kapanan 509 mahalle ve bu mahallere bağlı 421 mezra yolunun açılması için aralıksız bir şekilde çalışıyor.