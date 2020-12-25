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Van Atatürk Şehir Stadı, Van Spor FK- Kastamonu SK maçına hazırlanıyor
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından Atatürk Şehir Stadı’nın karla kaplı zeminini maç öncesi temizleniyor.
VAN 25.12.2020, 16:14
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından Atatürk Şehir Stadı’nın karla kaplı zeminini maç öncesi temizleniyor.Hafta başı Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı, Van’da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Belediye ve karayolları ekipleri şehir merkezi, kırsal mahalle ve şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Mahalle yollarının yanı sıra Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ise TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, hafta sonu Kastamonu SK ile oynayacağı Atatürk Şehir Stadı’nın zeminini kardan temizliyor. Atatürk Şehir Stadyumunda saha temizliği çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar hummalı bir şekilde devam etti.
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