Vali Ozan Balcı, Van otlu peynirini mayaladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) otlu peynir işletmeciliği yapan esnafı ziyaret ederek Van otlu peynirini mayaladı.

Göreve başladığı ilk günden bu yana üretim yapan esnaf ve sanatkarın yanında olan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İŞGEM’de bulunan işletmeleri ziyaret etti. Burada iş kadını Rezzan Bayram’a ait Van otlu peyniri üretimi yapan Nadir Çiftlik isimli işletmede de incelemelerde bulunan Vali Ozan Balcı, Van otlu peynirinin üretimini önemsediklerini belirterek, “Van otlu peyniri sadece bir otlu peynir değildir. Aynı zamanda bir kültürdür. Orada kadınlarımızın alın teri, emeği ve hayalleri vardır” dedi.

Türkiye’deki mera varlığının yaklaşık yüzde 10’unun Van’da olduğuna dikkat çeken Vali Ozan Balcı, “Öncelikle kadınlarımızın peynirin oluşmasında çok büyük emekleri vardır. Kendilerine teşekkür ediyorum ve kendilerine destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’deki meraların yaklaşık yüzde 10’u Van’da. 3 milyon da koyun varlığımız var. Hedefimiz bu mera ıslahlarını da gerçekleştirilerek, hayvan varlığımızın 10 yılda 10 milyona çıkmasını sağlamak. Ayrıca Van otlu peyniri ile ilgili olarak da kendimize hedef belirliyoruz. Daha çok tanıtım yaparak, değişik tarzlarda üretim yapmalıyız” dedi.

“Van, Kars’tan sonra en büyük peynir destinasyon merkezi olacak”

Van’da peynir müzesini kuracaklarını ve Van’ı Kars’tan sonra en büyük destinasyon alanı yapmak istediklerini belirten Vali Ozan Balcı, şunları söyledi:

“Türkiye’nin dünyada peynir destinasyon merkezleri var. İnşallah Kars’tan sonra da biz Van olarak dünyadaki peynirden anlayan gurmelere destinasyon alanı yapacağız. Böylece ekonomiye ve hayvancılığa katkı sağlayacağız. Van’ımızın ismine katkı sağlamış olacağız. Çok güzel bir iş olur inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınlarımızın alın teri, göz nuru, emeğiyle beraber oluşturduğu Van otlu peynirine değer üreteceğiz. Sirmo, heliz, kekik, mendi ve siyabonun oluşturduğu güzel aromasıyla Van otlu peynirini tüm dünyayla tanıştıracağız. Bu aynı zamanda küçükbaş hayvancılığa destektir. Kadınların emeğine destektir. Üretime destektir. Kadının emeğine kıymet vermektir. Meraların ıslahına kıymet vermektir. Kısacası Van’ımızın geleceğine katkı sağlamaktır.”

Bir süre işletmede üretilen peynir çeşitlerini de inceleyen Vali Ozan Balcı daha sonra buradan ayrıldı.