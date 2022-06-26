Vali Ozan Balcı Eski Fidanlık Parkı’nda incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Eski Fidanlık Parkı yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Fidanlık Parkı, kısa bir süre sonra vatandaşın hizmetine açılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, burada çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı alanlar oluşturduklarını söyledi. Parkın tamamlanmasıyla birlikte çocukların, gençlerin ve kadınların yeni sosyal alanlara kavuştuğunu aktaran Vali Dr. Ozan Balcı, "Çocuklar ve gençler için burayı kültür merkezi yaptık. Yeniden dizayn edildi. Yanında kreşimiz var. Bunun yanı sıra ilkokul ve ortaokul çocuklarının ders çalışabileceği etüt merkezi kurduk. Çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri kültür merkezi, gençlerin kültürel sanatsal faaliyetlerini icra edecekleri ve bolca vakit geçirebilecekleri gençlik merkezlerini faaliyete geçiriyoruz. Kadınlarımıza destek vermek ve onların işlerini kolaylaştıracak kadın kültür sanat merkezini dizayn ediyoruz. Burada kütüphanemiz de mevcut. İnşallah burası çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlara hizmet verecek" dedi.

Fidanlık Parkı’nda özellikle kadınların istifade edeceğini vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, buranın çocukların ve gençlerin sanatla, müzikle, resimle uğraşacakları, ayrıca spor alanı olarak kullanacakları bir yer olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada kütüphanemiz de var. Ayrıca kadınlar için de kadın kültür merkezleri kuruyoruz. Bunun dışında oluşturduğumuz konferans salonu ve benzeriyle belediye kültür merkezi olarak kullanılacak. Ayrıca çocukların, kültürel, sanatsal, eğitsel anlamdaki faaliyetlerini destekleyici bir unsur olarak aktif olarak kullanacağız."