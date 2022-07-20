Vali Ozan Balcı ‘el emeği göz nuru’ sergisini açtı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, büyükşehir belediyesine ait kurslarda kadın kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi’nde bulunan serginin açılışına Vali Ozan Balcı’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve kadın kursiyerler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler sergiyi gezdi. Kadın kursiyerleri tebrik eden Vali Ozan Balcı’ya el emeği tablo hediye edildi. Her zaman kadın kursiyerlerin yanında olduklarını belirten Vali Ozan Balcı, kurslara daha fazla destek verilmesi talimatı da verdi.

Kadın kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çeken Vali Ozan Balcı, esnaf ziyaretine katılmak üzere buradan ayrıldı.

3 gün açık kalacak olan sergi vatandaşlardan ilgi görürken, sergide birbirinden farklı tablolar, ahşap ve seramik ürünler ile el emeği göz nuru dikiş-nakış ürünleri yer alıyor.