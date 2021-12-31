Vali Bilmez’den ‘Yeni Yıl’ mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Ülkemiz ve dünyamız için sevinç ve hüzünlerin bir arada yaşandığı 2021 yılını geride bırakarak, yeni başlangıçları ve umutları getiren yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşanan her günden ayrı bir tecrübe edinilmiş olması ve bu tecrübeler ışığında yeni yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılması huzur, mutluluk ve başarılara birlikte ulaşabilmemizin vazgeçilmez şartıdır. Bizler de bu anlayıştan hareketle, kıymetli Vanlı hemşehrilerimize daha iyi hizmet etme, ilimizin potansiyelini daha iyi noktalara taşıma çabasıyla ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Yeni yılda şehrimizin ve ülkemizin kalkınmada daha ileri gitmesi, refah ile huzur ortamının devam etmesi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının bir an önce bitmesi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2022 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm Vanlı hemşehrilerime, aziz milletimize ve bütün insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında görev yapan askerimize, polisimize ve tüm görevlilerimize Yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.