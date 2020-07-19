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Vali Bilmez’den yaralı güvenlik güçlerine ziyaret
VAN VALİSİ MEHMET EMİN BİLMEZ, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN GÜVENLİK GÜÇLERİNE ‘GEÇMİŞ OLSUN’ ZİYARETİNDE BULUNDU.
VAN 19.07.2020, 17:18
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, hastanede tedavi gören güvenlik güçlerine ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.
Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören güvenlik güçlerini ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Vali Bilmez, “Gevaş’ta trafik kazası geçiren polislerimizi ve Şemdinli’de mayın patlaması sonucu yaralanan askerlerimiz ile korucu kardeşimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Acil şifalar diliyorum. Rabbim bütün güvenlik güçlerimizi muhafaza eylesin” dedi.
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