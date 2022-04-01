Vali Bilmez’den “Van’ın Kurtuluş Günü” mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 2 Nisan Van’ın Kurtuluş Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, "2 Nisan, kadim şehrimiz Van’ımız, bölgemiz ve ülkemiz için önemli ve tarihi bir gündür. Bugün; medeniyetlerin şehri Van’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz ve bölgemizin önemli vilayetlerinden olan Van, İran Körfezi ve ticaret yollarına hâkimiyetiyle askeri ve stratejik bir öneme sahiptir. Bu sebeple tarih boyunca birçok devletin ele geçirmek istediği şehir olmuştur. Rusların kışkırtmasıyla Ermeniler isyan çıkararak Van’ı yakıp yıkmış, binlerce kişiyi şehit etmiş ve on binlerce Vanlı memleketlerinden göç etmek zorunda kalmıştır. Van, 2 Nisan 1918’de Ali İhsan Sabis komutasındaki kahraman Türk Ordusunun şehre girmesiyle yeniden istiklâline kavuşmuştur. Cumhuriyet ile birlikte Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de özel önem verdiği Van, yeniden yaralarını sarmaya başlamıştır. Günümüzde; doğal güzellikleri, zengin tarihi ve ulaşım imkanlarıyla Van, devletimizin vermiş olduğu teşviklerle yatırımcıların ve girişimcilerin ilgisini çeken bir turizm şehri olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, tüm Vanlı hemşehrilerimin 2 Nisan Kurtuluş Günü’nü kutluyorum. Ayrıca bugünün ayrı bir ehemmiyeti, Dünya Otizm Farkındalık Günü olmasıdır. Otizm, eksiklik değil, bir engel değil, farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim. Farkındayız, özel çocuklarımızın ve ailelerinin her daim yanındayız” dedi.