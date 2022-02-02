Vali Bilmez’den ‘Üç Aylar ve Regaip Kandili’ mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ‘Üç Aylar ve Regaip Kandili’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirdiğimiz mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Allah’ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı mübarek üç ayların manevi iklimiyle birlikte 3 Şubat Perşembe (yarın) gecesi Regaib Kandili’ne ulaşacak olmanın huzurunu yaşıyoruz. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği özel ve güzel günlerdir. Günahların bağışlanacağı, el açıp edilen duaların Allah’a ulaşacağı, ibadetlerin sevaplarının katlanacağı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran, rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı bu özel günleri en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve İslam âleminin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, üç ayların ve bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, sağlık ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.