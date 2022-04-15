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Vali Bilmez’den Turizm Haftası mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Turizm Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

VAN 15.04.2022, 09:59
Vali Bilmez’den Turizm Haftası mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Turizm Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Köklü tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van, tarihi ve doğal güzelliklerle dört mevsim turizmin dolu dolu yaşanabileceği bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Bundan dolayı kentin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması ve turizmin ilimizde çok daha ileri seviyelerde olması, Vanlı hemşehrilerimizin haklı olarak en büyük hedefi ve hayallerinden biri haline gelmiştir. Günümüz dünyasında artık ülkelerin ve şehirlerin ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenen turizm, kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde de büyük önem taşıyan ve bir barış meşalesi gibi dünyamıza ışık tutan sektör haline gelmiştir. Ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründen ilimizin de yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu anlamda geçmişi milattan önceki yüzyıllara uzanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının yanında günümüzde çok renkli bir kültür dokusuna sahip olan Van’ımızı, tarihî ve doğal değerleriyle; gölüyle, ören yeri ve müze gibi turistik mekânlarıyla son yıllarda hızlı bir turizm büyümesi göstermesi geleceğe dair umut vericidir. Bizler de adeta bir kültür hazinesi olan ilimizin bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve dünya turizm gelirlerinden hak ettiğimiz payı alabilmek için her türlü gayreti göstermenin bilinci içerisindeyiz. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla; içinde bulunduğumuz yılın ilimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını dilerim. Kentimizi görmeyen herkesi, doğanın, tarihin ve kültürün ışıklarını Van’da yeniden keşfetmeye davet ediyorum. 2022 turizm sezonunun ülkemize, milletimize, kamu kurum ve kuruluşlar ile turizm sektöründe yer alan işletmecilere, acentelere bereketli olmasını diliyor, tüm Vanlı vatandaşlarımızın Turizm Haftası’nı kutluyorum” dedi.

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