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Vali Bilmez’den Mevlit Kandili mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VAN 17.10.2021, 13:15
Vali Bilmez’den Mevlit Kandili mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Yüce Allah’ın son elçisi, Alemlerin Efendisi Hazreti Muhammed (SAV)’in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili’ne bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hazreti Peygamberimiz (S.A.V) bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. O’nun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah, O’nu bütün âlemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. Mevlit Kandili’nin, Peygamber Efendimizi hakkıyla anmamıza, insanlığa vermek istediği kutsal mesajları doğru bir şekilde anlamamıza ve idrak etmemize vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Vanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutluyor; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan diliyorum” dedi.

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