Vali Bilmez’den Kadınlar Günü mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hayatın temel alanları olan eğitim, sağlık, ekonomik ve sosyal hayatta, kadınlarımızın fırsat eşitliğine sahip olma hakları konusunda yapılan çalışmaların gereğini ve önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bir memleketin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. Tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep tartışılan kadınlar, aziz milletimizin tarihinde ise anne, kardeş ve eş olarak hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olmuştur. Şunu çok iyi biliyoruz ki; toplumsal huzurun temini bir annenin, bir eşin kalbindeki huzurla alakalıdır. Kadınların hayatın tüm alanlarında etkin bir şekilde var olmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle; kadına şiddetin son bulduğu güzel günler temennisi ile başta şehit ve gazi yakını kadınlarımız olmak üzere sevginin, şefkatin ve fedakârlığın sembolü olan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” dedi.