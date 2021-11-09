Vali Bilmez’den itfaiyecilere teşekkür belgesi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Antalya’da ağustos ayında yaşanan yangın felaketine destek vermek için görevlendirilen itfaiye ekibini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Antalya’da yaşanan yangınlara müdahale eden itfaiye ve VASKİ personelini makamında kabul etti. İtfaiye Daire Başkanı Abdulillah Arvas ve 13 itfaiye personeli ile 2 VASKİ personelinin kabulünde Vali Mehmet Emin Bilmez, itfaiye personellerine başarı ve teşekkür belgelerini takdim etti. Manavgat, Gündoğmuş ve İbradi ilçelerindeki yangınlarla mücadele eden itfaiye personellerine teşekkür eden Vali Mehmet Emin Bilmez, ‘‘İtfaiye personellerimiz gerek donanım gerekse tecrübeleriyle görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Destek için ekip oluşturduğumuzda çok sayıda arkadaşımız gönüllü bir şekilde gitmek istediğini bildirdi. Daire başkanlığımızca uygun görülen personellerimiz 12 gün boyunca Antalya’da canla başla mücadele etti. Her birinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünde 5 memurumuza başarı belgesi, 10 işçimize de teşekkür belgelerini takdim ediyorum’’ dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Abdulillah Arvas ise desteklerinden ötürü Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.

Kabule, Vali Mehmet Emin Bilmez ve itfaiye personellerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan da katıldı.