Vali Bilmez’den “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “8 Mart tüm dünyada, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977’de onaylanmasından bu yana, bir farkındalık oluşturmak için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Aileden başlayarak hayatımızın her alanında ve her anında var olan kadınlarımız; sevgileri, emekleri ve özverileriyle toplumumuzun temel yapı taşını oluşturmaktadırlar. Bu doğrultuda son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla birlikte aile hayatında, eğitimde, iş dünyasında, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınlarımıza destek olacak iyileştirmeler sağlanmış, önemli çalışmalar yapılmıştır. Toplumun yapı taşı aile kurumunun anneleri olan kadınlarımız, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaya başlamıştır. Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Yalnızca bizim ülkemizde değil, ne yazık ki bütün dünyada benzer bir durum arz eden ve yapılan yasal düzenlemeler, alınan adli tedbirler ve güvenlik önlemlerine rağmen devam eden kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında anahtar bir rol oynamaktadır. Bir ana olarak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ahlak, edep ve terbiye dâhilinde yetiştirerek topluma faydalı birer fert olmaları yolunda gösterdikleri gayret ve fedakârlık her türlü takdirin üstündedir. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit ve gazi yakını kadınlarımız başta olmak üzere yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.