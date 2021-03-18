Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez’den şehit ailelerine ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde ilk olarak Van’ın Çatak ilçesinde 1990 yılında güvenlik korucusu iken Çatak-Gürpınar ilçeleri sınırında operasyon sırasında mayına basması sonucu şehit olan İdris Gülmez’in ailesi ziyaret edildi. Evde şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez aile fertleriyle sohbet etti.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, daha sonra 2011 yılında Bitlis’te polis memuru iken zırhlı araca yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kamuran Ercan’ın ailesini ziyaret etti.

Son olarak 1992 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken çatışma esnasında şehit olan Hacı Kılınç’ın ailesi ziyaret edildi.

Vali Bilmez, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi.