Vali Bilmez, Van Kalesi’ne taşınacak nikah salonunu inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile birlikte Van Kalesi yerleşkesinde bulunan tarihi Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi yanında bulunan nikah salonunda incelemelerde bulundu.

İpekyolu Belediyesinin Van Kalesi arkasında bulunan ve atıl durumda bekleyen imarethanenin ‘Nikâh Salonu’na çevrilmesi projesi kapsamında incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile icracı müdürlük yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların başlaması durumunda imarethane ve çevresindeki diğer yapıların tarihi doğal yapısının korunarak evlendirme ve nikâh salonuna dönüştürüleceği bilgisini paylaşan Başkan Vekili Aslan, “Eski Van şehri yerleşkesinde bulunan imarethane kısmında evlendirme ve nikâh salonu projemiz bulunuyor. İnşallah valimizin katkılarıyla bu projemizi gerçekleştirdiğimizde, evlenecek çiftlerimizin hem dini ve hem de resmi nikâhlarını kıyabilecekleri nezih bir mekân oluşturacağız. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında tarihi alanın doğal yapısının korunarak ahşap yollar, peyzaj süs bitkileri, çimlendirme, fotoğraf çekim ve dinlence alanlarımızı projemize dâhil edeceğiz” dedi.

İncelemelerin ardında İpekyolu Belediyesi tarafından yapımına başlanan belediye sosyal tesislerine geçen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’dan tesisler hakkında bilgi aldı.