Vali Bilmez, taziyelerden dolayı vaka sayısının arttığını duyurdu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, iki ilçedeki taziyelerden dolayı vaka sayısının arttığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, “Normalleşmeye bu kadar yakın olduğumuz bir dönemde Özalp’in Çubuklu Mahallesi’nde Erzengin, Tuşba’nın Altıntepe Mahallesi’nde Dinç ailelerinin taziyeleri, korona virüs vaka sayımızı arttırmıştır. Normalleşmeye geçmek için taziye konusundaki kısıtlamalara ve kurallara uyalım” dedi.