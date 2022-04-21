Vali Bilmez ’Sahil Yolu Projesi’nin 2. etabını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ’Sahil Yolu Projesi’nin 2. etabında çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir belediyesinin Vanlıları sahille buluşturacak ‘Sahil Yolu Projesi’ne devam ediyor. Proje çerçevesinde İpekyolu Caddesi bağlantısını sağlayacak havalimanı geçişi içinde çalışmalar başladı. Edremit ilçesi sınırlarında bulunan Fidanlık ve Yün İplik mevkilerini bağlayacak alanda yürütülen çalışmaları inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel’e eşlik etti. Yapılan çalışmalarla ilgili Genel Sekreter Çelikel, Vali Bilmez’e bilgiler sundu.

Vali Bilmez, mahalle sakinleriyle de ayaküstü sohbet ederek, taleplerini dinledi. Bir süre alanda incelemelerde bulunan Bilmez ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.