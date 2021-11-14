Vali Bilmez, Özalp ve Saray’daki yatırımları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ve Saray ilçelerindeki yol yatırımları ile katı atık entegre tesisi ve Fidanlık-İskele Sahil Yolu’ndaki çalışmaları inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi iş sezonun kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını tamamlıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Özalp ve Saray ilçelerindeki yol yatırımlarıyla kentteki belediye yatırımlarını gezdi.

İlk olarak Özalp ilçesine geçen Vali Bilmez ve beraberindekileri burada Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ile ilçe protokolü karşıladı. Özalp ilçe merkezinde büyükşehir belediyesince yenilenen 1.5 kilometrelik Atatürk Caddesi’ni gezen Vali Bilmez, esnafı da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra Saray ilçesine geçen Vali Bilmez ve beraberindekiler, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman tarafından karşılandı. Burada da büyükşehir belediyesince yapılan 5.2 kilometrelik Çaybağı - Örenborç Mahalle yolundaki beton yol çalışmalarını inceleyen Vali Bilmez, daha sonra Van - Özalp karayolu üzerinde bulunan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisine geçti.

Yapımı son aşamaya gelen projenin ikinci etap çalışmalarını inceleyen Vali Bilmez, çalışmalarla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Beraberindekilerle bir süre tesis alanını gezen Vali Mehmet Emin Bilmez, Fidanlık-İskele Sahil Yolu’ndaki çalışmaları da denetledi.