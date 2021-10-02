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Vali Bilmez Muradiye’de yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Muradiye ilçesinde yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

VAN 02.10.2021, 16:08
Vali Bilmez Muradiye’de yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Muradiye ilçesinde yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi beraberinde yapılan 2.5 kilometresi sıcak asfalt, 11.5 kilometresi beton asfalt olan Muradiye Beydağı/Adaklı yolu ve Muradiye-Özalp bağlantı yolunu inceleyen Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, Beydağı Mahallesi’nde yol çalışmalarını inceleyecek mahalle sakinleri ile muhabbet ederken hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez’e Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

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