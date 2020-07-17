Vali Bilmez LGS Türkiye birincilerini ağırladı
VAN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MEHMET EMİN BİLMEZ, LİSELERE GEÇİŞ SINAVI'NDA (LGS) TÜM SORULARI DOĞRU CEVAPLAYARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN ÖĞRENCİLERİ MAKAMINDA AĞIRLAYARAK ÖDÜLLENDİRDİ.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan öğrencileri makamında ağırlayarak ödüllendirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hejin Akyol ve Mektebim Koleji öğrencileri Elif Kızıltaş ile Talha Aydın’da tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. Türkiye birincileri olarak Van’a gurur yaşatan öğrencileri bu başarılarından dolayı tebrik eden Vali Mehmet Emin Bilmez, “Hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Çalıştınız, çabaladınız ve çalışmanızın meyvesini aldınız. Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azimle ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara imza atacaklarına inancımız tamdır. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.
Öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmenleri Öznur Özkaplan, Hamit Özgökçe ve Seyithan Ekinci eşlik etti.
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|2. Trabzonspor
|32
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|3. Sivasspor
|32
|57
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|32
|52
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|32
|51
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|32
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|32
|42
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|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
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|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
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