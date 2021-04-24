Vali Bilmez Fidanlık Parkı’nı inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ‘Fidanlık Parkı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte yatırım çalışmalarının startını verdi. 13 ilçede yol yapım, bakım onarım ve temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken, yapımında sona gelinen Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesinde bulunan Fidanlık Parkı da açılış için gün sayıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde görmek için Fidanlık Parkı’na giden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Genel Sekreter Vekili Mehmet Fatih Çelikel, alanı gezerek incelemeler de bulundu. Vali Bilmez, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Tapan, Doç. Dr. Ali Özvan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu ve yüklenici firma yetkilerinden bilgi alarak çalışmaların titizlikle sürdürülmesi talimatını verdi.

Yaklaşık 700 bin metre karelik alana kurulan Fidanlık Parkı’nda konferans salonları, eğitim birimleri, kültürel alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkuru, profesyonel tırmanma duvarları, kamelyalar, otoparklar, nikah salonu, futbol, voleybol, tenis kortları ve basketbol sahaları bulunuyor.

Buradaki incelemelerin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler çalışmaların devam ettiği Beşyol Meydanı Eski Devlet Hastanesi yerine yapılan Millet Bahçesi ve Tuşba Belediyesi tarafından yapımına başlanan Millet Bahçelerini ziyaret edip denetlemelerde bulundu.