banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası

Vali Bilmez emniyet lojmanlarında incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapılan emniyet lojmanlarında incelemelerde bulundu.

VAN 02.10.2021, 11:12
Vali Bilmez emniyet lojmanlarında incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapılan emniyet lojmanlarında incelemelerde bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından yapılan emniyet lojmanlarını gezdi. Burada incelemelerde bulunan Vali Bilmez, 40 daireden oluşan lojmanlarla ilgili İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’dan bilgi aldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P