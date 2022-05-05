Vali Bilmez belediye personeliyle bayramlaştı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliğine genel sekreter yardımcıları Nihat Arpa, Doç. Dr. Ali Özvan ve Esiner Çatin, başkan danışmanları Sinan Hakan ve Emre Gürey ile büyükşehir belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün daire başkanları ile kurum personelleri katıldı.

Personelle tek tek tokalaşan Vali Bilmez, personelin ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Kurum personeli ile gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliği sonrasında ise Vali Mehmet Emin Bilmez, belediye yöneticileri ile kısa bir toplantı yaptı.