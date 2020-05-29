Vali Bilmez, atık su arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgi aldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapımına devam edilen ’Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırım tutarı olan ’Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde çalışmalar sürüyor. 2020 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenen tesiste yürütülen çalışmaları yakından takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yüklenici firma yetkilileriyle de sık sık bir araya geliyor.

Çalışmalarda gelinen son aşamayı kendisini ziyaret eden yüklenici firma olan RSM İnşaatın sahibi Ramazan Gül’den alan Vali Bilmez, firma yetkilileri ile bir süre görüştü.

Çalışmaları yakinen takip ettiğini belirten Vali Bilmez, firma yetkililerine titiz çalışmalarından ötürü teşekkür etti.