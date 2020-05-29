Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

Vali Bilmez, atık su arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgi aldı

VAN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MEHMET EMİN BİLMEZ, YAPIMINA DEVAM EDİLEN 'MERKEZ İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ' HAKKINDA YÜKLENİCİ FİRMA YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDI.

Vali Bilmez, atık su arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgi aldı

VAN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MEHMET EMİN BİLMEZ, YAPIMINA DEVAM EDİLEN 'MERKEZ İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ' HAKKINDA YÜKLENİCİ FİRMA YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:37
0 Okunma
Vali Bilmez, atık su arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgi aldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapımına devam edilen ’Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırım tutarı olan ’Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde çalışmalar sürüyor. 2020 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenen tesiste yürütülen çalışmaları yakından takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yüklenici firma yetkilileriyle de sık sık bir araya geliyor.

Çalışmalarda gelinen son aşamayı kendisini ziyaret eden yüklenici firma olan RSM İnşaatın sahibi Ramazan Gül’den alan Vali Bilmez, firma yetkilileri ile bir süre görüştü.

Çalışmaları yakinen takip ettiğini belirten Vali Bilmez, firma yetkililerine titiz çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van YYÜ teknik alt yapısını tüm öğrencilere açtı
Van YYÜ teknik alt yapısını tüm öğrencilere açtı
Erciş’te cuma namazı kılındı
Erciş’te cuma namazı kılındı
Başkan Ensari, ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliğine katılan Ecrin’i ödüllendirdi
Başkan Ensari, ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliğine katılan Ecrin’i ödüllendirdi
Mesire alanında cuma namazı
Mesire alanında cuma namazı
Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek
Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek
Van’da alternatif yol çalışması
Van’da alternatif yol çalışması
Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret
Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret
Başkan Sabırlı’dan İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü mesajı
Başkan Sabırlı’dan İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü mesajı
Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi
Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi
Başkan Ensari’den çocuklara oyuncak hayvan otlatanlara şeker
Başkan Ensari’den çocuklara oyuncak hayvan otlatanlara şeker
Çaldıran Belediyesinden evde kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere kitap
Çaldıran Belediyesinden evde kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere kitap
Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor
Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor
Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu
Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu
Gecenin karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla aydınlandı
Gecenin karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla aydınlandı
Çaldıran’da fırtına çatıları uçurdu
Çaldıran’da fırtına çatıları uçurdu
Van Büyükşehir Belediyesinden bayramda çiçek mesaisi
Van Büyükşehir Belediyesinden bayramda çiçek mesaisi
Erciş vefa ekipleri ilçedeki şehit ailelerinin bayramını kutladı
Erciş vefa ekipleri ilçedeki şehit ailelerinin bayramını kutladı
Kaymakan Mehmetbeyoğlu`nda Ramazan bayramı mesalı
Kaymakan Mehmetbeyoğlu`nda Ramazan bayramı mesalı
Başkan Ensari’den Ramazan bayramı mesajı
Başkan Ensari’den Ramazan bayramı mesajı
Erciş’te toprağa gömülü eroini Rasif buldu
Erciş’te toprağa gömülü eroini Rasif buldu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim