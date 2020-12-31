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Vali Bilmez: “Ailelerin desteğiyle 36 terörist ikna oldu”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, açıkladığı 2020 yılı faaliyet raporunda ailelerin desteğiyle 36 teröristin ikna olduğunu söyledi.

VAN 31.12.2020, 21:01
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Vali Bilmez: “Ailelerin desteğiyle 36 terörist ikna oldu”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, açıkladığı 2020 yılı faaliyet raporunda ailelerin desteğiyle 36 teröristin ikna olduğunu söyledi.

Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Bilmez, 2020 yılında kentte güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar, asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili rakamları açıkladı. Van Valisi Bilmez, 2020 yılının acıların ve afetlerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirtti. Peş peşe doğal afet ve kaza gibi olayların hepsinin 2020 yılında yaşadıklarını ifade eden Vali Bilmez, “2020 yılının Şubat 4 ve 5 tarihinde Bahçesaray yolu üzerinde 2 çığ meydana geldi. Meydana gelen çığda 42 vatandaşımız şehit oldu. Çığ faciasındaki cenazelerimizi ararken, 23 mart tarihinde merkezi İran’ın Hoy kentinde bir deprem meydana geldi ve bu depremde de Saray ve Başkale ilçemizde ciddi anlamda etkili oldu. Başkale’de 19, Saray ilçesinde 6 köyümüz etkilendi. Bu depremde 10 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 67 vatandaşımız da yaralandı. Haziran ayının başlarında bir deprem daha yaşadık. Bu depremde de Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerimiz etkilendi. Daha sonra bir deniz kazası meydana geldi. Göçmenleri taşıyan teknenin 27 Haziran tarihinde Çarpanak Adası’nın açıklarında batması sonucu gölden, dipten ve yüzeyden 61 göçmenin cesedi çıkarıldı. 15 Temmuz tarihinde ise görevden dönen emniyet teşkilatına ait uçağın Artos Dağına çarpması sonucu 7 genç arkadaşımız şehit oldular” dedi.

“Ailelerin desteğiyle 36 terörist ikna oldu”

Emniyet ve jandarma birimlerinin terör örgütleriyle mücadele faaliyetlerinin ve operasyonların ciddi anlamda devam ettiğini belirten Vali Bilmez, “2020 yılında 244 operasyon yapıldı. 22 terörist etkisiz hale getirilirken 9 terörist ise sağ ele geçirildi. Ailelerin desteğiyle 36 terörist ikna oldu. Şu anda 622 aileyle çocuklarının geri dönmesi için ikna çalışmalarız devam etmektedir. Terör olaylarında 677 kişiye işlem yapıldı. Bunlardan 129 kişi tutuklandı 514 kişi de serbest bırakıldı” şeklinde konuştu.

“5 ton 622 kilo 647 gram eroin maddesi ele geçirildi”

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerinde bin 299 olay yaşandığını ifade eden Bilmez, “Bu olaylardan bin 735 şüpheli yakalandı ve bunlardan 342 kişi ise tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadelede 5 ton 622 kilo 647 gram eroin maddesi, 738 kilo 548 gram metamfetamin, bir ton 281 kilo 637 gram esrar, 254 kilo 394 gram afyon sakızı, bir ton 560 kilo 142 gram kenevir, 2 milyon 21 bin 313 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi” diye konuştu.

“43 milyon 675 bin 555 lira trafik cezası kesildi”

Bu yıl 8 ölümlü ve bin 132 yaralanmalı trafik kazasının meydanda geldiğini bildiren Vali Bilmez, “Trafik kazalarında 10 kişi öldü ve 2 bin 136 kişi ise yaralandı. Diğer taraftan trafik denetimlerinde 104 bin kişiye ceza uygulandı. İl genelinde 43 milyon 675 bin 555 lira trafik cezası kesildi” dedi.

Özellikle insan kaçakçılığında geçiş noktasında olan Van’ın olaylarla anıldığını belirten Vali Bilmez, 2020 yılında 93 bin 615 kaçak göçmenin Van’ı güzergah olarak kullandığını kaydetti. Bilmez, son bir yıl içinde 503 olayın yaşandığını bu olaylarda 580 organizatörün yakalandığını ve bunlardan 227 kişinin tutuklandığını söyledi.
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