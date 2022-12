Vali Balcı’nın yeni yıl mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Mesajında her yeni yılın, yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “2022 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep birlikte yeni bir yıla giriyoruz. İlimiz genelinde turizmden tarıma, eğitimden sağlığa, altyapıdan iletişime, ulaşımdan haberleşmeye kadar yaşama dair her alanda önemli atılımlar yapılmış, yeni projeler hizmete sunulmuş ve de başlatılmıştır. Aynı kararlılıkla 2023 yılında da; devletimizin sahip olduğu bütün imkan ve potansiyeli kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Van’ımızın her yönüyle daha modern bir kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Bu birlik ve beraberlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine olan güvenimiz tamdır. Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan vatandaşlarımızın, Van’da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere, tüm ülkede olduğu gibi ilimiz sınırları dahilinde de tüm gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; 2023 yılının, ülkemize ve Vanlı hemşehrilerimize iyilikler, güzellikler getirmesini temenni eder, ilimizde görev yapan tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının, basın mensuplarının ve saygıdeğer Vanlılarının yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.