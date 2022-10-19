Vali Balcı’dan Muhtarlar Günü mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, 19 Eylül Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında, “1829 yılından günümüze yenilenerek aktarılmış köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı, vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarlarımız yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahalle ve köylerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan ve çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Muhtarlarımız aynı zamanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.