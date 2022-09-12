Vali Balcı’dan eğitim öğretim yılı mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacağı yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz.

Bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle; temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar tüm alanlarda çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Engelli çocuklarımızın eğitimi ve ailelerine destek olma konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı bir etkileşim ile yeni eğitim öğretim yılının daha verimli ve başarılı geçmesini ümit ediyoruz” dedi.

Öğrencilere de seslenen Vali Balcı, “Sevgili öğrencilerimiz; sizleri geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Hepinizin şuurlu birer fert olarak yetişmenizi ve hayatınızın her anında ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkacağınızı ümit ediyorum. Sizleri en güzel şekilde yetiştirmek için çabalayan öğretmenlerinizin ve ailenizin maddi ve manevi emeğini boşa çıkarmayarak, ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağınızdan hiç şüphem yoktur. Çağımızın bilgi çağı olduğunu akılınızdan çıkarmadan, hizmetinize sunulan tüm teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanmanızı arzu ediyoruz. Güçlü bir Türkiye, sizlerin aldığınız kaliteli eğitim ve öğretimin karşılığını vermesi ile mümkündür. Sizlere eğitim hayatınızda başarılar, aile hayatınızda sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmen, idareci ve velilere de seslenen Vali Balcı, şunları söyledi:

“Kıymetli velilerimiz; iyi bir toplumun temeli ailede atılır. Aile ne kadar milli ve manevi değerlerine sahip çıkarsa toplum da o nispette sağlamlaşır. Bu yüzden, öğrencilerimizin eğitiminde okullar ve öğretmenler kadar sizlerin de payı çok büyüktür. Sizlerden daima öğretmen ve okul idarecilerimizle işbirliği içinde olmanızı istiyor, sağlıklı ve düzenli bir iletişimle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ancak bu şekilde eğitebilir ve hayata hazırlayabiliriz. Değerli öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz; insana ve topluma hizmet eden her meslek saygındır. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan kutsal öğretmenlik mesleğini ayrı bir yere koymak gerekir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, eğitim sorunlarını çözen uluslar; bilim, kültür, sanat, teknoloji ve ekonomik anlamda kalkınmış ve ilerlemişlerdir. Bu kalkınmada hiç şüphesiz ki eğitimin ve fedakârca çalışan siz öğretmenlerin payı çok büyüktür. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesi için her türlü zorluğu aşarak çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağınıza inanıyorum. Çocuklarımız için gösterilen şefkat, gayret ve fedakârlık, ülkeye ve millete sahip çıkma adına yapılan en anlamlı çalışmadır. İşiniz zordur fakat hiçbir meslekle mukayese edilmeyecek kadar şerefli ve kutsaldır. İlimizde eğitim kalitesini yukarılara taşıma gayretlerimize gereken desteği sağlayacağınıza olan inancımız tamdır. Yapacağınız fedakarlıklar için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve eğitim camiamızın yeni eğitim öğretim yılını kutluyor, ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”