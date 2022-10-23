Vali Balcı’dan depremin yıl dönümü mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, depremin 11’inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında, “23 Ekim 2011’de tam 11 yıl önce bugün kadim şehrimiz Van, merkez üssü Erciş ilçemiz olan 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı ve ne yazık ki 604 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu depremin acısı yüreğimizdeyken maalesef 9 Kasım 2011’de 5.6 büyüklüğündeki ikinci bir depremde 40 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Deprem felaketinin 11’inci yılında yitirdiğimiz 644 canımızı rahmetle anıyor, saygıyla yâd ediyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın da bir daha benzer felaketleri yaşamamasını temenni ediyorum. Doğal felaketlerden olan deprem, geçmişte olduğu gibi zaman zaman kendini bizlere hatırlatıyor. Deprem bölgesinde yer alan ilimizde, bu tür afetlere karşı her zaman hazırlıklı ve teyakkuz halinde olmalıyız. Depremin değil ihmallerin bizleri ölüme yaklaştırdığını aklımızdan çıkarmayarak deprem konusunda bilgilenmeliyiz. Daha dayanıklı ve modern şehirleri inşa etmeliyiz. Bu vesileyle; deprem şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet diliyor, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.