Vali Balcı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında, “Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan, Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve istiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını Zafer Haftası olarak büyük bir gururla kutlamaktayız. 26 Ağustos’ta Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos 1922’de bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlanan Kurtuluş Savaşımız, yalnızca bizlere değil, dünyadaki tüm milletlere yol göstermiştir. Zafer Bayramı ile milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini haykırmış, vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmıştır. Mazisine sayısız zafer, şan ve şerefle dolu eşsiz kahramanlık destanları sığdıran Türk milletinin, muazzez vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla taçlandırarak, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerinin atıldığı, Büyük Zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bütün imkansızlıklara, yokluklara rağmen bin bir zorlukla mücadele edilerek kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, birlik ve beraberlik bağımızı diri tutmak ve ülkemizi ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmak, bizim en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyor, tüm Vanlı hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.