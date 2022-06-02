Vali Balcı: “Devlet ve millet olarak her zaman yanınızdayız”

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen ve 750 güvenlik korucusunun katıldığı seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Güvenlik korucularını tanıtan filmin ardından konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, güvenlik korucularının kutsal vatan uğruna gece gündüz, yağmur çamur demeden fedakar şekilde anlamlı bir görev yaptıklarını söyledi. Devlet ve millet olarak güvenlik korucularına müteşekkir olduklarını dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı, “Güvenlik korucularımızın dertlerini, fedakarlıklarını yakından biliyorum. Güvenlik korucularımız sadece kendileri değil, aileleriyle birlikte fedakarlık yapıyorlar. Memleketin ve milletin birlik ve düzeninin sağlanmasında askerimizle, jandarmamızla, polisimizle beraber büyük bir güç oluşturmuştur. Bayrağımızın dalgalanmasında, memleketin ve milletin emniyet ve asayişinin savunmasında, bölücü terör örgütüne karşı yaptığınız haklı mücadelenin farkındayız. Dolayısıyla bir değer üretmişlerdir. Değer üreten insanları, değerli kıldığımızı, ürettikleri değerlerin de farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Devlet ve millet olarak her zaman yanınızdayız, yakınınızdayız, destekçiniz. Allah eksikliğini vermesin. Lafınız boşa, diziniz taşa gelmesin. Allah’tan kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ise güvenlik koruculuğu sisteminin kuruluş amacını anlattı. Genel Müdür Yardımcısı Karaman, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla 2016 yılında genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Korucular Daire Başkanlığı, korucularımızın temel meseleleri ile yakından ilgilenmektedir. Güvenlik korucularımıza her türlü desteği vermekteyiz. Bu vesile ile bugüne kadar terörle mücadelede şehit düşen güvenlik korucularımızı rahmetle anıyor, gazi korucularımıza sağlıklı ömür dilmiyorum” dedi.

Güvenlik korucuları adına Mehmet Nuri Cudi’nin yaptığı konuşmanın ardından Vali Dr. Ozan Balcı, güvenlik korucularıyla tek tek tanıştı.

Seminer, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala’nın milli ve manevi değerlerimiz üzerine yaptığı sunumla başladı.

Seminere Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman da katıldı.