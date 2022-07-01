Vali Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez’le bir araya geldi

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, görev yeri değişen Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’le bir araya geldi.

Vali Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Van’a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Vali Dr. Ozan Balcı’ya teşekkür etti.