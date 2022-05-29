Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, büyükşehir belediyesinin kentteki yatırımları ile ilgili toplantı yaptı.

İki gündür yapılan toplantılarda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarını dinleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van’ın imarına, ihyasına, inşasına ve Vanlıların huzuruna, refahına, esenliğine katkı sağlayacak yatırımların devam edeceğini söyledi.

Dün Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında başlayan ve bugün Van Valiliğindeki toplantı salonunda devam eden toplantılarda daire başkanlarıyla da görüş alışverişinde bulunan Vali Dr. Ozan Balcı, büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışma ve yatırımları daha ileriye taşımak ve Vanlıya hizmet için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.