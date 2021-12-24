Vaka sayısının sıfır olduğu Çatak’ta 3. doz aşı seferberliği

Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, kurum amirleri ve mahalle muhtarları, vatandaşlara örnek olmak amacıyla 3. doz korona virüs aşısı oldu.

Çatak Atatürk İlkokulu konferans salonunda İlçe Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Esra Seven, Avrupa’da görülen Omicron varyantı ve 3. doz hatırlatma aşısı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra vatandaşlara örnek olmak için Kaymakam Akbulut’a, kurum amirleri ve muhtarlara 3. doz korona virüs aşıları yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, ilçede şu anda vaka sayısının sıfır olduğunu belirterek, “Bunun en büyük sebebi aşı olmak ve kurallara uymak konusunda vatandaşlarımız ve çalışanlarımız çok duyarlı olmasıdır. İlimizde birinci ve ikinci doz aşılama oranlarında ilçemiz hep birinci olmuştu. Şimdi aynı performansı 3. doz hatırlata aşımızı yaparak başaracağız. Halen devam etmekte olan salgın sürecini, aşılanma ile daha kısa sürede atlatabileceğiz. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını önemle rica ediyorum. İlçe Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Esra Seven’e ve aşı ekibinde görevli arkadaşlarımıza da fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.