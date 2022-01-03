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VAHATUDER’den Van-Trabzon uçak seferlerine destek

Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir, 4 Ocak’ta başlayacak olan Van-Trabzon uçak seferlerinin hem turizm hem de ticaret anlamında ilin ekonomisine katkı sunacağını söyledi.

VAN 03.01.2022, 14:04
VAHATUDER’den Van-Trabzon uçak seferlerine destek

Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir, 4 Ocak’ta başlayacak olan Van-Trabzon uçak seferlerinin hem turizm hem de ticaret anlamında ilin ekonomisine katkı sunacağını söyledi.

Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, Van ile Trabzon arasında karşılıklı uçuşlara 4 Ocak’tan itibaren başlayacak. Van ve Trabzon arasındaki karşılıklı uçuşlar haftanın 2 günü, salı ve perşembe icra edilecek. Seferler, Van Ferit Melen Havalimanı’ndan saat 09.55’te, Trabzon Havalimanı’ndan ise saat 11.45’te düzenlenecek. Van-Trabzon arasında karşılıklı gerçekleşecek olan uçuşların kentin turizmi açısından önemli olduğunu belirten VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir, herkesin bu uçuşlara destek çıkması gerektiğini söyledi. Van-Trabzon uçak seferlerinin hem turizm hem de ekonomi olmak üzere iki önemli faydasının olacağını dile getiren Tunçdemir, “İstanbul, nasıl dünyanın bir transit geçiş noktası ise Van’da bu bölgenin geçiş noktası haline gelecektir. Çünkü Van Gölü havzasındaki Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş illerin yanı sıra İran, Ermenistan, Kuzey Irak, Azerbaycan ve Nahçıvan’daki insanlar, turizm ve iş amaçlı Van’a gelip, buradan Trabzon’a gidip gelebilecek. Trabzon‘da gemi ticareti var, çok büyük kömür ticareti var. Rusya ile olan ihracatlar var. Hepsi o limanlarda oluyor. Dolayısıyla yurt içi ve yurt dışındaki ticaret adamları burada ciddi bir şekilde ticaret sirkülasyonu gerçekleştirecek. Ticaret gelişecek, turizm gelişecek. Oraya gelen Araplar, oradan buraya gelecek, İranlılar da oraya gidebilecekler. Biz İran’dan niye korkalım ki? Biz İranlıya zorla Trabzon’a gitme diyebilir miyiz? İranlı Antalya’ya, İstanbul’a, İzmir’e nasıl gidiyor? Adam program çerçevesinde her ay her hafta Van’a gelirim, altı ayda bir ya da yılda bir Antalya’ya, İstanbul’a giderim diyor. Bu da aynı” dedi.

Van’ın ulaşım açısından önemli bir il olduğunun altını çizen Tunçdemir, “Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’nın yanında 6 hat olarak Trabzon’a uçak seferleri olacak. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bir ilin turizminin gelişmesi alt yapı ile olur, ulaşım ile olur. Bizde karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu var. Bizdeki imkanlar o kadar çok ve bu imkanları daha da çoğaltmamız lazım. Ben bir turizmci olarak, bir tur operatörü olarak ve VAHATUDER Başkanı olarak, bölgesel uçuşları destekliyor, bu uçuşların ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Herkesin bu uçuşlara destek vermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Tunçdemir, “Bizler bu uçuşların iptal olmaması için sahip çıkalım. Bu uçuşların herkese faydası olacak. Van hem iş hem de turizm noktası olacak. Bu uçuşların aynısını Gaziantep’e, de Kayseri’ye de bırakalım. 81 ilde şuanda havaalanı var. Bundan sonraki süreç, bölgesel kısa uçuşlardır. Ben bu noktada ilkini gerçekleştirdiği için Anadolujet’e teşekkür ediyorum. Bunun arkasının da geleceğine inanıyorum. İptal olması halinde Van zarar görecek. Biz İran pazarını korumak istiyorsak; o zaman kendimize çekidüzen verecek, altyapımızı güçlendireceğiz. İranlıların veya başka turistlerin ilimizde kalması için onlara daha kaliteli hizmet sunacağız. Antalya, İstanbul’daki imkanları sunacağız” diye konuştu.

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