VAHATUDER Zeve Şehitliğine gereken ilginin gösterilmesini istedi

Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir, inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Zeve Şehitliğine gereken ilginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Zeve Şehitliğinin Van’ın tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir, bu anlamda şehitliğin inanç turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi. Zeve Şehitliğinin Van’a gelen ziyaretçilerin görmek istedikleri yerlerden biri olduğunu dile getiren Tunçdemir, “Ancak oraya götürdüğümüz ziyaretçiler, Zeve alanının ilgisiz kaldığını biz turizmcilerle paylaşmaktadırlar. Bu durumun bir an önce giderilmesini ilgili kurumlarımızdan beklediğimizi belirtmek istiyoruz” dedi.

1915’de Rus destekli Ermeni çeteleri tarafından çevredeki köylerde yaşayan halkın Zeve isimli yerde topluca şehit edildiğini anımsatan Tunçdemir, “VAHATUDER olarak o dönemde yaşananları genç nesillere ve ilimize gelen ziyaretçilere anlatmamızın ehemmiyetine inanıyoruz. Zeve köyü ilimizin eski köylerinden biridir. İlgili kurumlarımızdan ricamız Zeve Şehitliği alanına Hacı Şeyh Hamza için estetik bir türbenin yapılmasının yanında mezar alanlarının daha bakımlı ve estetik görünmesi için peyzaj çalışmalarının başlatılmasıdır. Ayrıca ziyaretçilerin oturup Kur’an okudukları, dua ettikleri ve 1915 tarihiyle ilgili kitapların okunduğu alanların yapılması, daha estetik bir halde yeniden tasarlanarak inşa edilebilir. Bunun yanında Zeve anıtının bakımı ve çevre temizliğinin sürekli kontrol edilmesini istiyoruz. Çünkü biz turizmciler Zeve’yi gezi programlarımıza almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.