Uzmanlardan göz alerjisi uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, bahar mevsimi ile birlikte alerjik hastalıkların sıklıkla görüldüğüne dikkat çekerek, tedavi edilmeyen göz alerjisinin görme bozuklukları ve göz kapaklarında düşüklüğe neden olabildiğini söylediler.

Yıllardır Van ve bölgeye sağlık hizmeti sunan Urartu Göz uzmanları, bahar mevsimi ile birlikte alerjik hastalıkların sıklıkla görüldüğünü ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundular. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, havadan yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenlerin alerjiye neden olduğunu belirterek, “Alerjik bir bünyeye sahipse, vücuda giren polenler bazı maddelerin salgılanmasına neden olur. Göz ve burun mukozasında alerjik maddelerin teması sonucu şişmesine yol açar. Bundan dolayı bahar alerjisine ait bulgular oluşur. Bahar alerjisine halk arasında ‘saman nezlesi’ de denilir. Bahar nezlesi, gözlerde görülen kızarıklık, kaşıntı, yanma, batma, sulanma şikayetlerine neden olan bir durumdur” dedi.

Göz alerjilerinde en yaygın tedavi yönteminin alerjiye sebep olan maddenin tespit edilmesi ve bu maddeden kaçınılması olduğuna vurgu yapan Evcimen, “Göz alerjisi tedavi edilmediği durumlarda kalıcı görme bozuklukları, göz kapaklarında düşüklüğe neden olabilir. Yıl boyu alerjisi devam eden bireylerde yaşam alanında değişiklikler yapması önerilmektedir. Ev ortamında tüylü halılardan uzak durmak, evi düzenli havalandırmak ve temizlemek önemlidir. Dışarıda güneş gözlüğü takmak, şapka kullanmak önerilmektedir. Yüzümüzü bol bol soğuk suyla yıkamak, hem kaşıntı hem de alerji yükünü azaltmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bölgede göz alerjisi ile keratokonus denilen kornea tabakasının şekil bozukluğunun sık görüldüğünü de sözlerine ekleyen Dr. Evcimen, “Alerjik bireylerde göz kaşıması sık olduğundan keratokonusun ilerlemesine neden olabilmektedir. Urartu Göz olarak bahar ayının gelmesiyle birlikte göz alerjisi olan bireylerin göz hekimine muayene olmalarını önermekteyiz. Hastalarımıza göz alerjisi için medikal tedavi ve yaşam alanında ek önerilerde bulunabilmekteyiz. Böylelikle gözde oluşabilecek kalıcı göz hasarlarının önüne geçebilmekteyiz” diye konuştu.