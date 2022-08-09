Uzmanlardan düzenli göz muayenesi uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, düzenli göz muayenesinin gözlerde meydana gelebilecek sorunların önüne geçebildiğini ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, düzenli göz muayenesinin göz hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi için önemli olduğunu ifade etti. Yıllık düzenli göz muayenesi ile gözlerde meydana gelebilecek sorunların önüne geçebilmenin mümkün olduğunu belirten Evcimen, “Göz hastalıklarının bir kısmı belirti göstermeden ilerleyebiliyor. Hastaların önemli bir kısmı genelde göz hekimine geç başvurmaktadır. Yıllık göz muayenesi hayatımızın her yaş döneminde oldukça önemlidir. Yeni doğan bebeklere, doğumdan 1 ay sonra rutin göz muayenesi önerilmektedir. Böylelikle yeni doğan döneminde görülebilen doğuştan katarakt, doğuştan göz tansiyonu ve nadir görülebilen göz arkası hastalıklarının erken tanısını koyup tedaviye başlayabilmekteyiz. Böylece erken tanı ve tedaviyle yeni doğan bebeklerde ilerde meydana gelebilecek görme azalmasının önüne geçebilmekteyiz” dedi.

Okul çağı öncesi çocuklarda da rutin göz muayenesinin önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Evcimen, “Özellikle gözlerde var olan görme kusurları ve göz kayması (şaşılık) göz tembelliğine neden olabilmektedir. Bu dönemde yapılan göz muayenelerinde erken dönemde görme kusurları, göz tembelliği ve şaşılık fark edilebilmekte, gözlük ve göz tembelliği için göz egzersizleri ve şaşılık için gerekli durumlarda cerrahi uygulanabilmektedir. Yine çocuklarda ve gençlerde sinsi ilerleyen görme kaybı yapan nedenlerden biri de keratokonus hastalığıdır. Keratokonusda gözümüzün kornea tabakasında şekil değişiklikleri olmakta ve ilerleyici hastalıktır. Bu hastalık için de düzenli göz muayenesine gelen hastalarda erken tanı ve tedaviyle hastalığı durdurup görme kalitesini artırabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

40 yaş üzerinde vatandaşların da özellikle glokom (göz tansiyonu) ve sarı nokta hastalığının ciddi görme kaybına neden olabildiğine dikkat çeken Evcimen, “Göz tansiyonu sinsi bir hastalık olup belirti vermeden görme kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle yakın aile bireylerinde göz tansiyonu olan bireylerin mutlaka rutin göz muayenesi yaptırmasını önermekteyiz. 55-60 yaş üstündeki vatandaşlarda da sarı nokta hastalığı ciddi görme kaybına neden olabilmektedir. Bu yaş grubunda katarakt, göz tansiyonu da sık görülmektedir. Bu yaş grubundaki hastalarımızın düzenli göz muayenesi ile katarakt, göz tansiyonu ve sarı nokta hastalığında erken tanı, takip ve tedavi açısından oldukça önemlidir. Bunların yanında diyabet ve hipertansiyon da göz arkasındaki damar ve sinirlerde harabiyete neden olup, görme kayıplarına neden olabilmektedir. Diyabet ve hipertansiyona bağlı görme kaybı gelişimini engellemek için erken tanı ve tedavi önemlidir. Bundan dolayı düzenli göz kontrolleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.