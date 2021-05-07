Uzmanlardan bayramda beslenme uyarısı

Lokman Hekim Van Hastanesi Diyetisyeni Funda Budak, bayramda alınacak gıdalarda aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirterek, "Yemeklere birden yüklenilmesi, birçok rahatsızlığa sebebiyet verebilir" dedi.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala uzmanlar, beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. Ramazan ayında günlük öğün sayısının azaldığını ve beslenme alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen uzmanlar, bayramda normal yeme düzenine geçişte fizyolojik ve psikolojik sorunlar yaşanabileceğini belirtiyor. Bayramda birdenbire fazla yemek, şeker, çikolata, ağır şerbetli tatlılar ve diğer tatlıları aşırı tüketmenin sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açacağını ifade eden Lokman Hekim Van Hastanesi Diyetisyeni Funda Budak, “Yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme hayatın her döneminde ilke edinilmelidir. Son yıllarda açlık sürelerinin giderek uzadığı Ramazan dönemlerinde gerek verilen listeler gerekse tavsiyelerimizle sağlıklı beslenmenin Ramazan ayında da uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat Ramazan ayında dikkatli olup sonrasında, ‘Bir ay boyunca aç kalmışım, şimdi dilediğimi yerim’ veya ‘kaybettiğim enerjiyi alayım, bayram sonrası toparlarım’ gibi düşüncelerle yiyeceklere saldırmamak gerekir. Genellikle safra kesesi veya mide rahatsızlıklarının ortaya çıkışı ya da rahatsızlıklarının artışı bu dönemlere denk gelebilir. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan sindirim sistemine ve metabolizmaya aniden yüklenmek mide ve bağırsaklarda gaz sıkıntısına, ishal, midede reflüye, safra kesesi hastalıklarının ortaya çıkışına, tansiyon yüksekliğine, şeker- insülin metabolizmalarının bozulmasına sebep olabilmektedir” dedi.

Bayramda da her zamanki gibi 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenmenin ötesine geçilmemesi gerektiğinin altını çizen Budak, “Ramazan sonrası birden 6 öğün yapmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle ilk gün 3 öğün tüketmek yeterli gelebilir, sonrasında ara öğünlerle 6 öğüne ulaşmak daha sıkıntısız olacaktır. Her ana öğünde besin gruplarının her birinden azar azar da olsa bulundurmaya çalışılmalıdır. Hafif, az yağlı, az şekerli yemekler ve tatlılar yapılmalıdır. Bayramların vazgeçilmezi tatlılar zaman zaman zor durumda kalmanıza sebep olabilir. Bu nedenle varsa sütlü ve hafif tatlıları tercih etmeye çalışın” ifadelerini kullandı.

Sabah 30 dakika, akşam 30 dakikalık yürüyüşlerin iyi olacağını belirten Budak, “Sebze meyve tüketiminizi arttırarak tatlı eğiliminizi azaltabilirsiniz. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebze yemekleri tüketmeye çalışın, aralarda meyve tercih edin. Sindirim sorunlarınız yok ise domates, salatalık gibi sebzeler ve kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yemekte fayda vardır. Kan şekerinizi dengeleyebilmek adına süt, yoğurt, ayran, cacık gibi besinleri ara öğünlerde veya tatlı tüketimlerinizden sonra günde 2-3 kez tüketin. Ayrıca sıcak yaz günlerinde ihtiyacınız olan sıvı ihtiyacı oruç tutulan sürenin uzaması ile karşılanamamaktadır. Bu nedenle bayramın gelişi ile günlük 2,5 veya 3 litrelik su ihtiyacınızı karşılamaya çalışın” diye konuştu.