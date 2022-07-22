Urartu Göz’de ‘Keratokonus’ hastalığı crosslink yöntemiyle tedavi ediliyor

Van’da Urartu Göz uzmanları, ‘keratokonus’ rahatsızlığının ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, hastalığın crosslink cerrahisi ile tedavi edilebildiğini söylediler.

Keratokonus rahatsızlığının bölgede sıkça görüldüğünü belirten Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Van’ın güneşi çok alan bir il olduğuna dikkat çeken Timuçin, “Bahar ayları güneşin, polenlerin arttığı bir dönemdir. Bu anlamda polenlere bağlı olarak bahar nezlesine alerjisi olan insanlarda göz kaşıması oldukça fazla olur. Ergenlik çağından başlayıp yaş arttıkça ilerleyen ve genellikle belirti vermeyen ‘keratokonus’ dediğimiz bir hastalık mevcuttur. Keratokonus, ileri düzeye gelmeyinceye kadar çok fazla hissedilmiyor. Özellikle çok güneş alan bölgelerde ve gözünü kaşıyanlarda daha çok oluyor. Bu anlamda bölgemizde oldukça yaygındır. Bunlar ancak muayenelerle tespit ettiğimiz şeylerdir” dedi.

Keratokonus hastalığında crosslink dışında ikinci bir tedavi olanağının olmadığını vurgulayan Timuçin, “Şu an dünyada ikinci bir alternatif tedavi çıkmış değil. Kliniğimizde crosslink denilen bir cerrahiyle göze B vitamini damlatıp, bunu bir ışıkla sertleştirerek korneada stabilizasyonu arttıracak bir işlem yapıyoruz. Keratokonus, kornea nakline (göz nakli) kadar gidebilen ve sonuçları olumsuz olabilen bir durumdur. Bunu engellemenin yolu, rutin göz doktoru muayenelerine gitmekle mümkündür. Keratokunus başlangıcı veya şüphesi gibi durumu olan insanlara, doktora gidiş sıklığını arttırmalarını ve öncelikle crosslink cerrahisi olmalarını tavsiye etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Urartu Göz’de yaklaşık 9 yıldır crosslink işleminin uygulandığını da dile getiren Timuçin, “Urartu Göz olarak hiçbir sorun yoksa bile yılda bir kez özellikle ergenlik çağındaki çocukların genel bir göz kontrolünden geçmesini tavsiye ediyoruz. Hele hele gözleri çok kaşınan, kızaran çocukların mutlaka titizlikle götürülmesi gerekir. Bunun yanında yine ailesinde keratakonus öyküsü olanların, mutlaka kornea tomografisi çekilme imkanı olan bir göz kliniğinde muayene olmaları gereklidir” diye konuştu.