Van ve bölgeye hizmet veren Urartu Göz’de katarakt ameliyatı başarıyla gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, yaş ilerledikçe insanoğlunun vücudunda değişikliklerin olabildiğini ifade ederek, “Yaş ilerledikçe bütün vücutta olduğu gibi göz merceklerinde de yaşa bağlı değişiklikler oluyor. Gözün içindeki cam gibi şeffaf olan merceğin kalınlaşmasına ‘katarakt’ diyoruz. Kataraktın cerrahi dışı bir çözümü yok. Katarakt gelişince; geçmişte yakın-uzak gözlük ihtiyaçları da katarakt cerrahisinden sonra akıllı mercekler dediğimiz merceklerle gözü uygun olan kişilerde takıldığı zaman bu tür ihtiyaçlara gerek olmadan daha konforlu bir hayat sağlama şansı olabiliyor. Gözü uygun olmayanlarda da tek odaklı mercekler takarak yardımcı olabiliyoruz” dedi.

Ameliyat sonrası gözlük ihtiyacının ortadan kalktığını sözlerine ekleyen İlhan, “Katarakt ameliyatı yöntemiyle aynı olan ameliyat gerçekleştirilmekte, fakat bu lens gözün içine bırakıldığı zaman hastalarımız artık yakın, ara ve uzak mesafe için ayrı ayrı gözlük kullanmıyorlar. Ameliyattan sonra uzak, orta ve yakın mesafede hiçbir sorun yaşamıyorlar ve gözlük ihtiyacı duymuyorlar. Bu uygulamayı bölgemizde sadece bizim merkezimiz uygulamaktadır. Ameliyat, 10-15 dakika gibi kısa sürüyor. Hasta ameliyat sonrası evine gitmektedir” şeklinde konuştu.