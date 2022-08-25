Urartu Göz’de göz kapağı estetiği başarıyla gerçekleştiriliyor

Van’da, Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, göz kapaklarında ortaya çıkan sarkma ve torbalanma sorunu gerçekleştirilen ‘blefaroplasti’ ameliyatıyla yüz ifadesinin daha canlı ve genç bir görünüm kazandığını söyledi.

Urartu Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, göz kapaklarının yüz ifadesinde önemli rol oynadığını belirterek, göz kapağı estetiği ile insanların yüz ifadesinin daha canlı ve daha genç bir görünüm kazandığını söyledi. Göz kapaklarında zamanla kırışıklık, torbalanma, sarkma ve şişlik gibi değişikliklerin kişilerin yüz ifadesinin üzgün, yorgun ve olduğundan yaşlı görünmesine neden olduğunu ifade eden Dr. Timuçin, “Genetik faktörler, yaş, güneş ışını ve yer çekiminin etkisi gibi çevresel faktörler ile zamanla göz kapağı cildi elastikiyetinde azalma olur. Daha derin yerleşimli olan ve normalde göz kapaklarına dolgun ve canlı bir görünüm katan yağ yastıkçıkları da öne doğru fıtıklaşmaya başlar. Bu nedenlerle göz kapaklarında sarkma ve torbalanmalar oluşur. Bazı hastalarda üst göz kapağındaki fazlalık görmeyi zorlaştıracak boyutlara varabilir” dedi.

Ameliyat sonrası yüz ifadesinin daha canlı ve genç bir görünüm kazandığına dikkat çeken Timuçin, “Blefaroplasti dediğimiz ameliyat, lokal anestezi altında yapılmaktadır. Göz kapağı derisindeki fazlalık çıkarılır, kas tabakasında fazlalık varsa alınır, yağ torbalarının fıtıklaşan kısımları alınır. Bu ameliyatla yüz ifadesi daha canlı ve genç bir görünüm kazanır. Ameliyat esnasında veya sonrasında kanama komplikasyonundan kaçınmak için en az 10 gün öncesinden kanın pıhtılaşmasını azaltan aspirin ve benzeri ilaçların kullanımından kaçınmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası hastalar için önerilerde bulunan Timuçin, “Göz kapağı ameliyatları sonrasında göz kapaklarında ödem ve morluk oluşabilir. Soğuk uygulama ve yüksek yastıkta yatma önerilir. Ameliyat sonrası ciddi ağrı beklenmemektedir. Dikişler 57 gün içerisinde tamamen alınır. Ameliyat izleri üst göz kapağında kapak katlanma bölgesinde kaldığı için ve izler zamanla azaldığı için görsel açıdan rahatsızlık yapması beklenmemektedir. Alt göz kapak sarkmalarında kapağın iç kısmından yapılan işlemlerde kapak dış kısmında iz olmamaktadır” diye konuştu.