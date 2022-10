Urartu Göz uzmanlarından mevsim uyarısı

VAN (İHA) – Van’da Urartu Göz uzmanları, kış mevsiminin kendini hissettirdiği bu dönemde bazı solunum yolu enfeksiyonlarının gözde oluşabilecek rahatsızlıkları tetikleyici olabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundular.

Yıllardır Van ve bölgeye sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, kış mevsiminin yaklaştığı bu dönemde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Her mevsimin, her dönemin gözlere yönelik bazı rahatsızlıklarının olabildiğine dikkat çeken Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, “Havaların soğuması ve sonbahar mevsimi, üveit hastalarının üveitlerinin nüksetmesini ve atak geçirme ihtimalini arttırabildiği bir dönemdir. Özellikle üveit hastalarının bu konuda dikkatli olmasını istiyoruz. Aynı zamanda gözyaşı kanalında sıkıntı olan hastalarda, göz yaşarmalarının artma ihtimalleri olabilir. Bu tür durumlarda hastaların doktorlarına başvurup, kontrollerini yapmalarında fayda var. Şu an grip ve nezlenin arttığı bir dönemdir. Solonum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte sonbahar ve kış aylarında daha fazla karşılaştığımız göz ve üst solunum yolları hastalıkları, beraberinde ishale kadar gidebilen bazı rahatsızlıkları tetikleyici olabiliyor. Bundan dolayı bu dönemde bu konularda dikkatli olmakta fayda vardır” dedi.

27 Ekim Perşembe günü Van’da düzenlenecek olan ’Van Sağlık Fuarı’nda Urartu Göz olarak yer alacaklarını da hatırlatan İlhan, tüm vatandaşları Urartu Göz standına beklediklerini söyledi.