Urartu Göz uzmanlarından glokum uyarısı

Van’da Urartu Göz Merkezi uzmanları, göz tansiyonu olarak bilinen glokomun göz sinirinde kalıcı hasara neden olan sinsi bir hastalık olduğunu ifade ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Göz tansiyonu olarak bilinen glokomun, göz sinirinde kalıcı hasara neden olan sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olduğunu ifade eden Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Göz tansiyonunun erken dönemde herhangi bir bulgu vermeyebildiğine dikkat çeken Evcimen, “Bazen göz tansiyonu aşırı yükselir ki buna ‘glokom krizi’ denir. Glokom krizinde göz ve baş ağrısı, bulanık görme, gözde kızarıklık ve sulanmaya neden olabilir. Glokoma bağlı görme kaybı çok yavaş gelişir ve erken dönemde görmeyi etkilemediği için hastalığın ileri dönemlerine kadar görme kaybı fark edilmez. Bundan dolayı hastalar göz doktoruna genellikle görme sinirinde ciddi hasar oluştuğunda başvururlar. Glokoma bağlı gelişen görme kaybının geri dönüşü yoktur” dedi.

40 yaş üstü bireylerin ve risk faktörü olanların düzenli olarak göz muayenesi olması gerektiğini belirten Evcimen, “Ailede glokom öyküsü olması, 40 yaş üstü olmak, hipertansiyon, diyabet ve yüksek miyop ve uzun süreli steroidli ilaç kullanmak glokom için risk faktörüdür. Özellikle 40 yaş üstü bireylerin ve risk faktörü olanları düzenli aralıklar ile göz muayenesi olmasını önermekteyiz. Urartu Göz Merkezi olarak glokom hastalarına; göz muayenesi ve beraberinde OCT, görme alanı ve tonometri cihazlarıyla tanı koyabilmekteyiz. Glokom hastalarına öncelikle ilaç tedavisi başlamaktayız. İlaca yanıt vermeyen glokom hastalarına cerrahi tedavi ve lazer tedavisi yapabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.