Urartu Göz Sağlık Fuarında yerini aldı

Van’da Urartu Göz, ‘1. Uluslararası Sağlık Fuarı’nda stant açtı.

Van’da bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresinde Urartu Göz’de yerini aldı. Bu tür fuarların özellikle firmaların birbirleriyle kaynaşmaları, tanışmaları açısından önemli olduğunu ifade eden Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, “Böyle etkinlikler hem Van için, hem bölge için hem de ülke için faydalı şeylerdir. Farklı ülkelerde hatta aynı şehirlerde olan firmaların bile birbirlerinden haberdar olmaları, etkileşim içerisinde olmaları ve dayanışmaları açısından fuarlar faydalıdır. Örneğin biz orada İran’dan gelen bir hastane grubu ile göz sağlığı konusunda dayanışma içerisinde olacağız. İran’dan sağlık turizmi çerçevesinde hasta gelecek ve biz burada cerrahilerine yardımcı olmaya çalışacağız. Bu tarz hem yerel hem ulusal hem de uluslararası firmaların, sağlık sektöründeki kurumların birbirlerini tanımaları açısından önemlidir. Ben bazı firmaların varlığını ilk kez orada gördüm. Urartu Göz kuruluş olarak 18 yılını tamamlayıp 19’uncu yılına doğru giden bir kurum. Bu bölgede göz adına bugüne kadar pek çok şeyi yapabilmiş ve halkımız tarafından takdir görmüş bir kurumdur. Ama buna rağmen hala Urartu Göz’ün varlığından haberi olmayan kurumlar, şirketler var. Bu nedenle bu fuarlar, sektör içerisindeki firmaların birbirini tanımaları, alışveriş içerisinde bulunmaları için önemlidir” dedi.