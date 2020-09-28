Urartu Göz Mersin’de de hizmet verecek

Van ve bölgeye yıllardır hizmet veren Urartu Göz, Medikal Park Hastanesi ile yaptığı iş ortaklığı çerçevesinde Mersin’de vatandaşlara hizmet verecek.

Van’da 14 Mart 2005 yılında hizmet vermeye başlayan Urartu Göz, sunduğu hizmetle Türkiye’nin sayılı A Grubu göz merkezlerinden biri oldu. 6 uzman ve 30 personelle Van ve bölge halkına hizmet veren Urartu Göz, bazı hastanelerle iş ortaklığı yaparak bu hastanelerde de sağlık hizmeti vermeye başladı. 4 yıldır Lokman Hekim Van Hastanesiyle iş ortaklığının devam ettiğini ifade eden Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, Mersin Medikal Park Hastanesi ile yaptığı iş ortaklığı çerçevesinde orada da hizmet vereceklerini söyledi. İlhan, “Kurum olarak burada verdiğimiz kaliteli hizmeti, Mersin’de de inşallah sürdürmeyi planlamaktayız. Güçlü bir kadroya sahibiz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren Operatör Dr. Kemran Gök arkadaşımızı da kadromuza dahil ederek gücümüze güç kattık. İnşallah Mersin’de de insanlarımıza göz konusunda en iyi hizmeti vermeye başlayacağız. Bu iş ortaklığı anlaşmamızın hem bizlere hem de Mersinli vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.