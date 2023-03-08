Urartu Göz kadın çalışanların gününü kutladı

Van’da Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Urartu Göz Müdürü Umut Dağdemir ile birlikte kadın çalışanlarını ziyaret eden İlhan, kadın çalışanlara karanfil vererek, günlerini kutladı. Ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ifade eden Dr. İlhan, “Ülke olarak deprem gibi kötü günler geçirdiğimiz bu zamanda, yine de emekçi kadınlarımızı unutmadık. Urartu Göz olarak Van’daki kadınlar başta olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” dedi