Urartu Göz büyüyor

Van’da yaklaşık 23 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Urartu Göz, büyümeye devam ediyor.

Van’da yaklaşık 23 yıl önce kurulan Urartu Göz, hizmete aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığının yeni genelgesi doğrultusunda büyüme yoluna gittiklerini ifade eden Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, “Şu an kliniğimizde 5 göz uzmanı, 2 fizik tedavi uzmanı hizmet vermekte olup, çok yakında cildiye uzmanı da Urartu Göz bünyesinde göreve başlayacaktır. Urartu Göz olarak hem yurt içindeki hastalarımıza hem de özellikle İran ve Irak bölgesindeki hastalarımıza yönelik kısa süre sonra sağlık turizmi ile ilgili ciddi anlamda yatırımda bulunacağız. Böylece hem ülkemize döviz girişini sağlayacak hem de Kuzey Irak ve İran’daki hastalarımız komşu şehir Van’a gelerek daha kolay ve en modern yöntemlerle tedavi olabilecekler. Ayrıca yine çok yakın bir süre sonra hem estetik işlemler hem cerrahi işlemler uygulanmaya başlanacak. Yine fizik tedavi doktorumuzca hem Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Ünitesinde hem ağrı bölümünde felçli hastalarımıza ve fizik tedavi sıkıntısı olan hastalarımıza fizik tedavi hizmeti verilmektedir. İlimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.