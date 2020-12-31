Urartu Göz 2021 yılında hizmetlerine devam edecek

Van’da yıllardır hizmet veren Urartu Göz yetkilileri, sıkıntılı geçen 2020 yılını başarıyla atlattıklarını ifade ederek, 2021 yılında hizmetlerinin artarak devam edeceğini söylediler.

2020 yılında problem yaşadıklarını ifade eden Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, bu problemleri tek tek çözdüklerini söyledi. Urartu Göz’ün 365 gün hizmet verdiğini aktaran Yazıcıoğlu, “Kliniğimiz, korona virüs pandemisinin birinci ve ikinci dönemlerinde de hiçbir zaman kesintiye uğramadı. Bu anlamda Urartu Göz olarak pandemi ile mücadele kapsamında tüm önlemleri alarak ameliyatlarımıza devam ettik. Çok şükür şimdiye kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Zorluklarla da olsa bir yılı başarıyla atlattık. Umarım önümüzdeki yıl hem ilimiz hem bölgemiz hem ülkemiz için sorunsuz bir yıl olur” dedi.

2021 yılında kadrolarını daha da güçlendireceklerinin altını çizen Yazıcıoğlu, “Urartu Göz olarak hem sosyal hem bilimsel anlamda insanlara; teknolojinin, bilimin gerektirdiği tüm uygulamaları takip etmeye çalışarak hizmet verdik. Bu şiarla yola çıktık. Kliniğimizdeki tüm doktorlarımız da bu şekilde hizmetlerini sürdürmektedirler. Bu kapsamda halkımızın yeni yılını kutluyor, 2021’de de gözünüz bizde olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan ise sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Urartu Göz ailesi olarak korana virüs sürecinde de hizmetimizi, her zaman ki kalitede ve hijyen kurallarına dikkat ederek sürdürdük. 2021 yılında bunları daha da arttırarak sürdürmek amacındayız. Mersin’de yaptığımız göz açılımından sonra Van’da biraz daha büyüyüp, gelişerek yeni atılımlar yapma planlarımız var. İnşallah kadromuzu daha da geliştirerek 2021 yılında daha iyi hizmet vermeyi umut ediyoruz. Bu duygularla 2021 yılında halkımızın ve bütün insanlık aleminin korona virüsten kurtularak eski rahat yaşantısına dönmesini temenni ediyor, herkesin yeni yılını kutluyorum” diye konuştu.